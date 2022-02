Veiculo furtado em Três passos foi encontrado

Os Policiais Militares do 7º BPM recuperaram em Três Passos um veiculo que havia sido furtado no bairro Érico Veríssimo da cidade. O roubo teria acontecido por volta da 01h40min da manhã desta sexta-feira, 04/02, e foi localizado às 05h50 no bairro Pindorama em Três Passos.

O responsável pelo crime não foi encontrado, pois o veiculo foi localizado abandonado em via publica e por esse motivo ninguém foi preso. O veiculo foi entregue para o proprietário após os tramites legais.

