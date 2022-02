Acidente deixa duas pessoas feridas na estrada que liga Campo Novo e Coronel Bicaco

O acidente ocorreu no no sentido Campo Novo a Coronel Bicaco (Foto:Divulgação)

Uma caminhonete saiu da pista e caiu no barranco antes de cruzar a ponte da estrada que liga Campo Novo e Coronel Bicaco no final da tarde quinta-feira 03/02.

A caminhonete trafegava em uma estrada de chão, no sentido Campo Novo a Coronel Bicaco. O condutor do veiculo estava prestes a cruzar a ponte, mas por motivos desconhecidos acabou perdendo o controle do veiculo e caindo ao lado da mesma.

No momento do acidente tinhas duas pessoas abordo do veiculo, eles foram socorridos por uma equipe da Secretaria de Saúde de Campo Novo e conduzidos até o Hospital de Caridade da cidade.

Segundo informações as duas pessoas eram moradores do Braga e após receberem os primeiros socorros, eles foram transferidos pelas ambulâncias de Campo Novo e Braga para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.