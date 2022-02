BM prende homem em Tenente Portela por contrabando de cigarros

Um homem foi preso em Tenente Portela na ultima quinta-feira, 03/02, por contrabando de cigarros. O fato teria acontecido por volta das 07h da manhã.

A prisão ocorreu na localidade da Linha São Pedro quando uma caminhonete foi abordada por policiais militares do 7º BPM, e durante averiguação do interior do veiculo, foi encontrado 1499 pacotes de Cigarros de marcas estrangeiras.

O homem foi encaminhado em flagrante na Polícia Federal de Santo Ângelo, e a carga de cigarros foi apreendida.

