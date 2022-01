Homem é preso pelo crime de descaminho em Tiradentes do Sul

Nesta quinta-feira (20/01), por volta das 9 horas e 20 minutos, policiais militares do 7º BPM prenderam um homem por descaminho.

A prisão ocorreu na localidade de Lajeado dos Índios, Interior de Tiradentes do Sul, após abordagem de um veículo, sendo localizado em seu interior, 227 garrafas de vinho e 336 unidades de desodorante, todos os produtos sem desembaraço aduaneiro.

Toda mercadoria foi apreendida por orientação da Receita Federal do Brasil, inclusive o veículo, sendo o prejuízo ao crime avaliado em R$ 62.058,00.

