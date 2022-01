Moradores do interior de Humaitá combateram foco de incêndio

Moradores do interior de Humaitá, por volta das 21h, desta quarta-feira, (19/01), combateram um foco de incêndio, em uma rasteva de milho na localidade de indústria Frizzo, interior de Humaitá. O fogo atingiu entorno de meio hectare. No local havia sido planta soja, a qual estava recém-nascida.

O sinistro foi percebido por vizinhos, que ao ver as chamas prontamente foram ao local para apaga-las, os moradores utilizaram galhos para apagar o fogo, no momento que um caminhão tanque chegou, já havia sido controlado o fogo, mas mesmo assim foi realizado o rescaldo na área.

Os moradores disseram que no momento em que estavam combatendo as chamas, não havia vento, e isso facilitou para os mesmos a apagarem o fogo, e evitou as chamas de se espalharem.

As chamas quase chegaram a uma casa que tinha na redondeza, a cerca de 40 metros onde ocorria o sinistro. Não se sabe as causas do incêndio.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.