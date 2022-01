Grupo criminoso responsável por assalto milionário em Cruz Alta é alvo de operação no norte gaúcho

A Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeatos (DECRAB) de Cruz Alta deflagrou a Operação Terra Boa, na cidade de Passo Fundo, na manhã desta quinta-feira, 20.

A ação, coordenada pelo delegado Murilo Juschen, tem como alvo uma organização criminosa de Passo Fundo responsável por um roubo milionário que ocorreu no interior de Cruz Alta.

Nesta manhã, foram realizadas cinco buscas e apreensões e a prisão de um indivíduo.

Durante a operação, foram apreendidos alguns defensivos e um caminhão baú.

A ação policial da DECRAB contou com apoio da Polícia Civil de Passo Fundo.

Sobre o Roubo:

O roubo investigado aconteceu no dia 1º de agosto de 2020, em uma propriedade na localidade de Terra Boa, interior de Cruz Alta. Na ação, cerca de 10 homens encapuzados e fortemente armados invadiram a propriedade rural, fizeram reféns e iniciaram o roubo.

A ação dos bandidos durou mais de sete horas e teve como alvo principal um galpão com defensivos agrícolas.

Eles carregaram os defensivos em um caminhão baú e fugiram para rumo ignorado.

