Homem é preso por tráfico de drogas em operação conjunta da PC e BM em Três de Maio

Em atividade conjunta da Polícia Civil e a Brigada Militar, no combate ao tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (19), um homem foi preso por envolvimento na traficância em Três de Maio.

Por volta das 21h45min, os policiais efetuaram o monitoramento de uma casa onde reside um homem de iniciais V. C., local conhecido pela prática de tráfico de drogas, momento em que um automóvel Gol parou em frente a residência, ocorrendo ali uma transação. O homem saiu de dentro da casa com um pacote na mão, e entregou para o motorista do carro.

Os policiais passaram a acompanhar o veículo por diversas ruas da cidade, sendo o mesmo abordado na Rua Horizontina, próximo ao centro da cidade. No automóvel, estavam o motorista identificado pelas iniciais V. A. dos S. e uma menina menor de idade de 15 anos.

Durante o acompanhamento, os policiais visualizaram a menos dispensando um pacote pela janela do veículo, o que foi posteriormente localizado em via pública. A droga posteriormente pesada, totalizou 35 gramas de cocaína.

Em seguida, os policiais retornaram na casa onde teve início a operação e prenderam o homem identificado como V. C, sendo o mesmo conduzido a Delegacia de Polícia e posteriormente ao presídio.

