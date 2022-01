PRF prende criminosos entrando no Rio Grande do Sul armados em um carro clonado

Na tarde de terça-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma dupla de criminosos em Passo de Torres/SC, divisa com o Rio Grande do Sul. Eles estavam com uma pistola e um revólver prontos para uso.

Durante uma operação com foco no combate à criminalidade, os PRFs deram ordem de parada ao motorista de um Ka que chegava no Rio Grande do Sul pela BR 101. Ele desobedeceu e fugiu para o interior de Passo de Torres/SC. Na fuga uma pistola calibre 45 foi jogada de dentro do carro.

Após perseguição, o veículo foi interceptado com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina. No carro estavam um homem de 29 anos com antecedentes por sequestro, tráfico de drogas, disparo de arma de fogo e outros crimes, e um de 31 anos com antecedente por homicídio.

Na revista foi encontrado um revólver calibre 38 com 06 munições, além de luvas e balaclava. O Ka, que utilizava placas clonadas, estava com o número do chassi e outros elementos identificadores adulterados.

A dupla foi presa e conduzida para a delegacia com as armas e o restante do material apreendido. O carro foi recolhido.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.