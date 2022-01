Policia Militar recupera motocicleta furtada no centro de Miraguai

A Policiais Militares do 7º BPM recuperaram uma motocicleta furtada no centro da cidade de Miraguai nesta segunda-feira, (17/01), por volta das 07h30min.

A recuperação ocorreu após a Brigada Militar visualizar e abordar a motocicleta que estava em situação de furto.

O condutor e o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia.

