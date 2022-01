Policia Militar apreende droga em presidio de Três Passos

Policiais militares do 7º BPM apreenderam drogas na cidade de Três Passos segunda-feira, 17/01. A apreensão ocorreu após ser efetuado arremesso do mesmo no Presidio Estadual de Três Passos por volta das 13h e 30min, sendo que foram apreendidas 117 porções de maconha. A droga foi apreendida e encaminhada a Delegacia de Policia.

