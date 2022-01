Bombeiros ainda trabalham em combate a incêndio em Tenente Portela

Os bombeiros voluntários de Tenente Portela seguem, nesta terça-feira, 18, combatendo um incêndio de grandes proporções no setor de Pedro Lisa, Terra Indígena do Guarita.

Segundo os bombeiros os focos de fogo são diversos e difíceis de controlar, uma vez que o fogo está se espalhando rapidamente. Como ele atingiu uma área de mata as chamas sobem bastante e com a presença de vento as faíscas acabam caindo em outras áreas e acaba ali formando um novo foco.

Na noite de ontem os bombeiros voluntários já trabalharam bastante na mesma área, evitando que ele tomasse medidas ainda maiores, no entanto, as chamas não são totalmente extintas uma vez que novos focos aparecem a cada momento.

