Motoboy é vítima de assalto à mão armada na cidade de Três Passos

Um motoboy foi vítima de assalto à mão armada no final da noite da última quinta-feira, 13, em Três Passos.

Conforme informações, o fato aconteceu no bairro Frei Olímpio, próximo ao salão comunitário, durante uma entrega de lanche.

A vítima, funcionário de um restaurante no centro, foi rendido por um indivíduo armado de revólver que, através de ameaças, roubou-lhe o lanche, uma certa quantia em dinheiro e o celular

O caso foi registrado na Delegacia de Policia

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.