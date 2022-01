Polícia segue mobilizada para localizar homem que matou duas mulheres em Passo Fundo

As forças policiais de Passo Fundo seguem mobilizadas para localizar o criminoso que matou a ex-companheira e a mãe dela em Passo Fundo. O homem matou á tiros as vítimas Thairine de Oliveira, de 31 anos e sua mãe, Isabel Cristina Muniz de Oliveira 63 anos. Ele também atirou em uma mulher que é familiar das vítimas fatais, porém esta não corre risco de morrer.

O crime ocorreu na Rua Lava Pés, próximo da Unidade 2 do Hospital São Vicente de Paulo, por volta das 19h de segunda-feira, dia 17. O homem chegou ao local em uma moto e atirou contra as vítimas. Thairine tentou fugir correndo, mas foi alvejada e morreu em um terreno próximo à casa.

O acusado já foi identificado e é procurado de forma incessante pela polícia desde o crime. Trata-se de Leandro Santos de Lima, que é considerado foragido neste momento. Há também a informação de que a vítima, ex-companheira, possuía medidas protetivas contra o acusado do crime.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.