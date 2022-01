Bombeiros de Ijuí localizam corpo de menino que se afogou em barragem

Bombeiros de Ijuí localizaram nesta manhã, de segunda-feira, (17), o corpo de um adolescente de 16 anos, que havia se afogado numa barragem em uma propriedade rural no interior do município de Inhacorá.

O menino residia em outro município, e se afogou na tarde deste domingo, e logo em seguida o Corpo de bombeiros de Ijuí iniciaram as buscas, e localizaram o corpo hoje, por volta das 7h 45min.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.