Caminhão pega fogo na ERS-330 próximo a Tenente Portela

Um caminhão pegou fogo enquanto trafegava entre Miraguaí e Tenente Portela , na ERS 330, o sinistro ocorreu por volta das 11h 30min na manhã desta segunda-feira 17.

Segundo informações o caminhão era da cidade de Derrubadas teve sua cabine completamente destruída pelo fogo.

O caso ocorreu perto de Tenente Portela e o transito ficou parcialmente interrompido até que as chamas fossem controladas.

Segundo a Brigada Militar não se tem registro de pessoas feridas. O corpo de bombeiros de Tenente Portela atendeu a ocorrência. As chamas também chegaram às lavouras, mas foram controladas pelos bombeiros. Até o momento não ser sabe o motivo do incêndio.

