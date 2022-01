Fim de semana violento: Mais uma morte em Cruz Alta na tarde do domingo

O fim de semana foi marcado por mortes violentas em Cruz Alta. Além do crime, que um homem de 39 anos foi alvejado por disparos de arma de fogo e veio a óbito no bairro Jardim Primavera, no início da tarde do domingo houve mais uma morte.

Por volta das 13 horas e 45 minutos do domingo (16/01) , dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção a uma residência na rua Domingos Stefanelo, bairro Arco Íris.

Jacson Vitor de Souza Borba, de 20 anos, foi alvejado por vários disparos , foi encaminhado ao Hospital São Vicente mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ainda não se tem informações dos autores dos disparos.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e a polícia civil vai investigar o caso.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.