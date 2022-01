Vandalismo e furto no Hospital de Braga

Durante este final de semana a Associação Hospital Santo Antônio de Braga, que vem passando por reformas em sua estrutura, visando a adequação para reabertura do hospital, foi alvo de furto e vandalismo.

Os responsáveis pela obra ao chegarem para iniciar os trabalhos nesta segunda-feira (17/01), perceberam que o local onde são guardadas as ferramentas foi arrombado e diversas ferramentas entre outros equipamentos da obra foram furtados do local.

Além disso, foi constatado que foram arrombadas portas dentro do hospital e alguns itens foram furtados, incluindo um gabinete de pia. Também foram vandalizados alguns locais da associação hospitalar.

