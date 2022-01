Jovem integrante da facção criminosa “Bala Na Cara” é preso no Noroeste do RS

Um jovem de 26 anos foi preso na rua 20 de setembro no bairro Boa Esperança em Guarani das Missões. Ao avistar a patrulha da Brigada Militar, o jovem aprendeu fuga, sendo abordado no interior de uma residência. Ao verificar o sistema, constatou-se que o mesmo estava na condição de foragido do sistema prisional, além de uma vasta ficha criminal, entre elas ocorrências como receptação, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo e roubo a pedestre, o qual ainda se intitulou ser pertencente da facção criminosa “Bala na Cara”. O jovem criminoso encontra-se no Presídio Estadual de Santo Ângelo, onde ficará à disposição da Justiça.

