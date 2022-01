Incêndio em vegetação atinge às margens do Rio Uruguai, no interior de Crissiumal

Na noite deste domingo (16/01), um incêndio em vegetação atingiu às margens do Rio Uruguai, no interior de Crissiumal e no lado argentino.

No lado argentino o fogo atingiu um local bem em frente ao Balneário Três Ilhas do Rio Uruguai. No território crissiumalense os focos foram na localidade conhecida como Linha Carretel. A princípio apenas vegetação seca e mata foram consumidas pelas chamas, que iniciaram pouco depois das 18 horas e 30 minutos e chegaram próximas às residências.

O caminhão tanque da Secretaria Municipal de Obras de Crissiumal foi acionado pouco depois das 20 horas. O Corpo de Bombeiros também esteve no local.

