Homem desaparece nas águas do Rio Potiribú, em Ijuí

Na tarde deste domingo (16/01), equipes da Guarnição do Corpo de Bombeiros de Ijuí foram acionados para auxiliar nas buscas do corpo de um homem que desapareceu em um poço de aproximadamente 8 metros de profundidade do rio Potiribú, na localidade da Linha 4, em Ijuí.

De acordo com as autoridades, Amauri Ribeiro, 22 anos, na companhia de uma mulher teriam entrado no local por volta das 16 horas e 30 minutos. A mulher conseguiu retornar à margem, enquanto o homem teria desaparecido nas águas do rio.

Equipes dos Bombeiros se encontram no local no sentido de localizar o corpo.

