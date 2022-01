Na tarde deste domingo (16/01), um acidente de trânsito com saída de pista foi registrado no interior de Crissiumal.

Um veículo VW Gol saiu da pista na estrada que liga Crissiumal a Tiradentes do Sul, na localidade de Esquina Butiá.

Não houve feridos.

A H Resgate e Serviço de Guincho foi acionada para retirar o automóvel do local.

