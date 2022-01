Homem morre em Ijuí atropelado por trator

A policia esta investigando as causas do acidente

Um idoso acabou morrendo no tarde de quinta-feira, 13, após ser atingido por um trator, na localidade de Arroio das Antas, Distrito Alto da União, interior de Ijuí.

Conforme autoridades da área de segurança pública, a vitima, Élio Leonir Kiesrich, de 79 anos, foi atingido por um trator enquanto retirava fios de uma cerca.

A vitima fatal foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Ijuí, mas não resistiu aos ferimentos vindo a óbito por volta das 20h30min.

A Policia Civil esta investigando as causas do acidente.

