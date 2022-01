Incêndio que atingiu mato às margens da ERS 317 entre Redentora e Coronel Bicaco, foi controlado

No início da noite desta quinta-feira (13/01) um incêndio atingiu um mato de eucalipto localizado às margens da ERS 317 entre Coronel Bicaco e Redentora.

O mato pertence à empresa BRF (antiga Sadia) e, devido à estiagem que assola nossa região nos últimos dias, o fogo atingiu uma área em torno de 04 hectares.

O Corpo de Bombeiros de Três Passos e de Tenente Portela estiveram no local e por volta das 22 horas e 50 minutos o sinistro foi controlado.

