Corpo foi encontrado em Palmeira das missões

A Polícia Civil divulgou na manhã desta quinta-feira, 13, que foi encontrado um cadáver do sexo masculino em via pública, nas proximidades da base do SAMU, em Palmeira das Missões.

Conforme dados da polícia Civil, que estava no local realizando os levantamentos de praxe, o homem foi vítima de homicídio. A identidade da vitima ainda não foi divulgada.

O corpo foi encaminhado para a perícia de modo a realizar diligências.

