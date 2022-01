Acidente com danos materiais é registrado em Tenente Portela

Foi registrado um acidente de transito no KM 03da RSC 163 por volta do meio dia desta quinta-feira (13).

O fato aconteceu nas proximidades da localidade de São Sebastião interior de Tenente Portela, quando uma caminhonete e um caminhão que trafegavam ambos no sentido Tenente Portela a Vista Gaúcha acabaram colidindo. Não se sabe no momento as causas do acidente.

Os condutores não tiveram ferimentos. A Brigada Militar de Vista Gaúcha atendeu a ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.