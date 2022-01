Três veículos se envolvem em acidente na BR 285 no Noroeste do RS, na manhã desta quinta-feira (13)

Por volta das 9h desta quinta-feira (13), um acidente de trânsito envolvendo três veículos foi registrado na BR 285, no interior de São Luiz Gonzaga. O fato ocorreu no quilômetro 549 da rodovia, próxima a entrada do Distrito de São Lourenço e da comunidade da Laranja Azeda.

Na ocasião, dois caminhões e uma caminhonete que pertencente a uma transportadora de barris de chopp, ficou parcialmente tombado.

Não houve feridos, sendo registrado apenas danos materiais, principalmente na caminhonete, que era conduzida por um morador de São Luiz Gonzaga.

Conforme relato dos envolvidos, havia máquinas agrícolas na pista. Um dos caminhões tentou desviar dos maquinários, momento em que ocorreu a colisão. A Polícia Rodoviária Federal fará o levantamento.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.