Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Palmeira das Missões

Um cadáver do sexo masculino foi encontrado em via pública, nas proximidades do SAMU, em Palmeira das Missões, na manhã desta quinta-feira, 13. De acordo com as informações, um homem que passava pelo local avistou o corpo e comunicou ao SAMU que fica localizado a 100m do local onde o corpo foi encontrado.

Os socorristas atestaram o óbito e acionaram a Polícia Civil que compareceu no local para realizar os levantamentos de praxe.

Segundo a Polícia, o homem foi vítima de homicídio. Ele apresentava perfurações de projeteis de arma de fogo na cabeça.

O corpo foi encaminhado para perícia e mais detalhes sobre o fato serão divulgados após a realização de diligências.

