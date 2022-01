Família perde R$ 4 mil no golpe do falso sequestro em Passo Fundo

Um falso sequestro lesou financeiramente uma família e mobilizou as equipes da Brigada Militar na madrugada desta quinta-feira (13), em Passo Fundo. Em preservação das vítimas, o endereço não será divulgado.

Por volta da 1h, a Brigada Militar/3°RPMon foi informada que um jovem havia sofrido um sequestro. Seus pais contataram o 190 da Brigada Militar após pagar um resgate de R$ 4.000 aos bandidos. Segundo os pais, o filho teria sido levado em um Peugeot de cor prata.

Os pais só desconfiaram do suposto sequestro quando os meliantes pediram mais dinheiro. Como o filho mora em outra residência, os pais foram até a casa dele e localizaram o mesmo dormindo.

A Brigada Militar iniciou os procedimentos da ocorrência e encaminhou as vítimas para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). O caso será investigado pela Polícia Civil e os meliantes não foram localizados.

