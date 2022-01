Brigada Militar apreende drogas com jovens em Crissiumal

Na manhã desta quarta-feira (12/01), por volta das 10 horas, policiais militares do 7º BPM apreenderam drogas com dois jovens em Crissiumal.

A apreensão ocorreu na Vila Mirim, após abordagem, sendo localizado com ambos R$ 1.127,00 em moeda nacional corrente, 24,2 gramas de substância com características semelhantes à maconha, 01 pedra com características semelhantes à crack e 02 facas.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para registro.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.