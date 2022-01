Brigada Militar recaptura foragidos de Chapecó e apreende drogas e arma de fogo em Barra do Guarita

Na tarde desta quarta-feira (12/01), por volta das 16 horas e 20 minutos, policiais militares do 7º BPM prenderam dois homens em Barra do Guarita.

A prisão ocorreu no bairro Evangélico, após abordagem, sendo localizado com ambos uma balança de precisão, um tablete de erva semelhante a maconha, um revólver, calibre 32, três munições do mesmo calibre e alguns invólucros plásticos contendo dentro da mesma erva fracionada, totalizando um total de 138 gramas.

Durante a prisão foi constatado que ambos são foragidos no sistema prisional de Chapecó/SC, após não retornarem do indulto de final de ano.

Os acusados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.