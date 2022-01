Bom Progresso: Incêndio no aterro do Citegem foi controlado

O incêndio iniciado por volta das 16 horas e 30 minutos desta terça-feira (11/01) no aterro do Citegem, localizado às margens do entroncamento da BR-468 e a ERS- 207 em Bom Progresso, foi controlado no início da noite de ontem (11).

O sinistro foi combatido pelo Corpo de Bombeiros de Três Passos, caminhões pipas de prefeituras, tratores do consórcio e funcionários.

O local onde foi atingido pelo fogo era uma área onde ficam os resíduos plásticos, originados através da coleta realizada de resíduos secos nos municípios pertencentes ao consórcio.

