Bombeiros localizam corpo de homem dentro de um pequeno lago, em Três de Maio

Na manhã desta quarta-feira (12/01), uma equipe do Corpo de Bombeiros localizou o corpo de Douglas Cristiano Benatti, de 31 anos, dentro de um pequeno lago existente no mato do Horto Municipal de Três de Maio.



Segundo informações, o rapaz que morava com a família nas proximidades do local, costumava pescar no lago.



A Polícia Civil fez o levantamento no local, e encaminhou o corpo para o serviço de necropsia, que deverá apontar a causa da morte do homem.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.