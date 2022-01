ATUALIZAÇÃO: Indivíduo que participou de roubo a farmácia é preso em Panambi

Na noite de terça-feira, por volta das 20h30 um roubo à farmácia foi registrado em Panambi.

Segundo a Brigada Militar uma dupla de motocicleta teria chegado no estacionamento da Farmácia Preço Popular localizado no Bairro Bela Vista, momento em que o caroneiro da motocicleta entrou no estabelecimento exigindo o valor total que estava no caixa. A atendente da farmácia informou a Brigada Militar que o elemento não puxou arma mas fez menção de que estaria armado.

O valor total foi entregue ao indivíduo. Logo após o indivíduo subiu na motocicleta enquanto o companheiro aguardava com a mesma funcionando e saindo em direção pela Rua Roberto Koch, interior do bairro Bela Vista.

Segundo informações repassadas ao setor policial este indivíduo que foi preso juntamente com o seu comparsa teria praticado o roubo na noite anterior, dia 10, em um trailer que comercializa cachorro quente na rua Sete de Setembro próximo ao Mercado Avenida, onde o atendente também foi surpreendido e exigido o valor que estava no caixa.

A Brigada Militar começou a fazer buscas através de câmeras de monitoramento e testemunhas passaram a placa da motocicleta, e através disso, a Brigada Militar por volta das 3h da manhã de hoje (12) conseguiu abordar no bairro Armindo João Stalhofer o condutor da motocicleta, o mesmo bateu com todas as características, mesmas vestes, estava com parte do dinheiro roubado, capacetes que estavam utilizando e o mesmo confessou que foi o autor dos dois crimes.

Foi dado voz de prisão ao indivíduo e encaminhado ao Pronto Socorro, e posteriormente a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência onde deverá ser encaminhado nas próximas horas à Penitenciária Modulada de Ijuí.

Agora a Polícia Civil trabalha para identificar o segundo elemento que participou das ações criminosas no município de Panambi.

