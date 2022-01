Brigada Militar realizou Operação Plano Tático Operacional na fronteira noroeste

O 4ºBPAF, 7º BPM e 37º BPM realizaram a Operação Plano Tático Operacional nesta segunda-feira, 10/01, nas 56 cidades da Região Noroeste.

A operação contou com a participação de 131 PMs, 55 viaturas, tendo como resultado a realização de diversas barreiras, com 899 Pessoas abordadas, 589 veículos fiscalizados e 10 veículos autuados, 358 kg de maconha apreendidos e 1 arma de fogo apreendida.

Durante a operação foram executadas ações preventivas e repressivas qualificadas com o objetivo de promover a segurança pública, com foco na redução nos índices de criminalidade e violência nos locais de interesse operacional, com base na análise criminal e de inteligência.

