Homem que se passava por Major do Exército é preso no RS

Um homem de 47 anos, que se passava por militar do Exército Brasileiro foi detido e acabou preso após ser abordado por policiais da Força Tática da Brigada Militar (BM). O flagrante aconteceu na tarde de segunda-feira, na Rua Eugênio Mussói no Bairro Urlândia em Santa Maria. Com ele, os policiais apreenderam fardas, coturno, gorros, uma pistola de pressão e documentos falsos. O elemento dizia que era Major do Exército.

O indivíduo foi abordado pouco depois das 14h30min, após uma mulher ter pedido ajuda aos policiais, após ser ameaçada pelo ex-companheiro após uma discussão. No momento da abordagem, o homem estava vestindo uma camiseta do exército. Ao fazer a revista em uma mochila que ele carregava, os policiais encontraram os objetos apreendidos.

O homem foi algemado, levado à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) onde o delegado plantonista determinou a prisão em flagrante e o encaminhamento dele ao sistema carcerário. A Polícia do Exército estaria investigando o comportamento do mesmo em Santa Maria.

ANTECEDENTES

Essa não foi a primeira vez que o homem se faz passar por autoridade. Em 2017, ele foi detido em Santarém, no Pará, onde se fazia passar por Policial Rodoviário Federal. Ele foi preso por Policiais Rodoviários Federais quando aguardava uma vítima para um encontro. Ele ameaçava e extorquia mulheres com quem se relacionava. O homem possuí outros antecedentes criminais.

