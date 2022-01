Acidente com vítima fatal na ERS 344 em Santo Ângelo

No final da tarde desta segunda-feira (10/01), por volta das 17 horas e 40 minutos, um acidente no trevo da RS 344 que liga a comunidade de Buriti, em Santo Ângelo deixou uma pessoa morta.

Segundo as primeiras informações das autoridades que atenderam a ocorrência, ocorreu uma colisão lateral em um veículo com placas de Santa Catarina. Uma pessoa com idade aproximada de 70 anos foi a óbito no local.

Equipe do Pelotão Rodoviário de Santo Ângelo estiveram no local. A vítima fatal não teve o nome liberado ainda. Este é o segundo acidente com óbitos em menos de 30 dias.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.