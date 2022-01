Brigada Militar prende homem por descaminho em Tiradentes do Sul

No começo da madrugada desta terça-feira (11/01), por volta das 00h15, policiais militares do 7º BPM, durante ações da Operação Golfinho Águas Internas, prenderam um homem por descaminho em Tiradentes do Sul.

A prisão ocorreu na localidade de Esquina Brasil, sendo localizado no interior do veículo 135 caixas de desodorante Rexona e 549 unidades de Rexona avulso.

Toda mercadoria e o veículo foram apreendidos por orientação da Receita Federal do Brasil.

