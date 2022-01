Colisão entre Carro e moto deixou uma pessoa ferida em Palmitinho na ERS-528

Um homem de 27 anos ficou ferido quando a motocicleta que ele pilotava colidiu em uma camionete na ERS- 528, estrada que liga Palmitinho à Pinherinho do Vale na tarde de hoje, segunda-feira, (10/01).

Conforme a Brigada Militar que atendeu a ocorrência, o piloto da moto não percebeu a aproximação da camionete ao ingressar na estrada na localidade de Linha Boa Vista.

O motociclista precisou ser encaminhado ao Hospital de Tenente Portela com fratura exposta em uma das pernas e o motorista da caminhonete, que era o único ocupante, não teve ferimentos graves.

