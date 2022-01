Vídeo mostra atropelamento de pedestre no centro de Tenente Portela

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que uma mulher é atropelada no centro da cidade de Tenente Portela. Ela foi atingida por um automóvel quando atravessava a faixa de pedestre em direção à Praça do Índio. O fato ocorreu às 19h36min do domingo (9/1).

Conforme apurado pela reportagem do Sistema Província de Comunicação, a mulher recebeu os primeiros socorros da equipe do Corpo de Bombeiros de Três Passos – que passava pelo local. A vítima foi encaminhada para atendimento no Hospital Santo Antônio (HSA), em Tenente Portela.

A Brigada Militar (BM) registrou a ocorrência de trânsito.

Vídeo: Reprodução