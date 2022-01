Brigada Militar prende homem por furto de motocicleta em Crissiumal

Na manhã deste domingo (09/01), por volta das 7 horas e 30 minutos, policiais militares do 7º BPM prenderam um homem por furto de motocicleta em Crissiumal.



A prisão ocorreu na localidade de Lajeado Guabiroba, interior da cidade, após abordagem de um homem na posse de uma motocicleta que havia sido furtada no dia anterior na localidade de Esquina Gaúcha.

