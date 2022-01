Cinco mortos em acidente na RS 477, na manhã desta segunda-feira (10)

A Polícia Rodoviária Estadual de Erechim confirmou que cinco pessoas, inclusive uma criança de cerca de quatro meses, morreram em um grave acidente envolvendo uma Fiat Strada com placas de Centenário e uma Hilux emplacada em Áurea na manhã desta segunda-feira, 10, no km 25 próximo a Centenário.

Segundo informado pela Polícia Rodoviária Estadual, a Strada fazia uma ultrapassagem em um local permitido quando chocou-se frontalmente contra a Hilux que vinha no sentido contrário.

Todos os mortos seria ocupantes da Fiat Strada. O trânsito esteve bloqueado nos dois sentidos.

