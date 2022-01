Mãe é presa por maus-tratos, após ser flagrada bêbada e com bebê machucado

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na noite deste domingo, 09, por Maus-Tratos contra seu filho de 4 meses no bairro Salete em São Miguel do Oeste. O fato aconteceu por volta das 21h na Rua Nazareno Luiz Mocelin.

De acordo com a PM, as guarnições foram acionadas por populares pois uma mulher com um bebê de colo teria caído na rua Almirante Tamandaré. No local os militares não a encontraram, minutos depois, a mesma foi localizada em meio a rua empurrando um carrinho de bebê.

Ao abordar a mulher que estava em visível estado de embriaguez, os policiais notaram que a criança estava com o rosto sujo de terra e com escoriações.

Em buscas no carrinho foi localizado uma lata de cerveja e carteiras de cigarro. Diante dos fatos foram acionados Conselho Tutelar e o Corpo de Bombeiros, qual conduziu a bebê até o Hospital Regional e a mulher foi presa.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.