Ilha direcionadora de trânsito é instalada em Três Passos

A Prefeitura Municipal está promovendo melhorias no trânsito de Três Passos. Nesta segunda-feira (10/01), o departamento de trânsito, vinculado à Secretaria de Obras e Viação, está providenciando a colocação de uma Ilha Direcionadora de Trânsito na Avenida Costa e Silva, em frente ao supermercado Cotricampo.

Aos motoristas que se locomovem através da Av. Júlio de Castilhos com a intenção de ingressar na Av. Costa e Silva terão duas opções: o lado esquerdo da pista significa permanecer na Avenida, e o lado direito da pista, possibilidades de retorno ao 7ºBPM, ingressar no supermercado Cotricampo, e ainda seguir ao Bairro Weber.

Aos motoristas que circulam por este local, será necessário atenção no trecho neste início de semana até que a Administração Municipal conclua a obra, com redução de velocidade e observando a sinalização posta no local.

