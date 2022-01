Capotamento deixa pessoas feridas no interior de Itapiranga

Na tarde deste domingo (09/01), por volta das 14 horas e 30 minutos, o Corpo de Bombeiros de Itapiranga atendeu um acidente de trânsito na linha Becker, interior de Itapiranga (SC).

Ao chegar no local foi verificado que se tratava de um capotamento de um veículo Del Rey, ocupado por três pessoas, os quais já estavam fora do veículo.

O Corpo de Bombeiros atendeu uma senhora de 64 anos, que estava sentada ao lado da estrada. Ela estava consciente e orientada, mas possuía diversas escoriações pelo corpo, sendo efetuado avaliação, colocação de colar cervical e imobilização em maca rígida.

A Unidade do Samu atendeu um senhor de 58 anos, com escoriações no rosto e no membro superior e inferior direito. Também um jovem de 22 anos, sem ferimentos aparentes.

Todas as vítimas foram conduzidas ao hospital para atendimento médico.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.