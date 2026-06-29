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Apuração define o campeão do Festival de Parintins 2026 nesta segunda

Garantido e Caprichoso disputam título após três noites de espetáculo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/06/2026 às 15h20

O campeão do 59º Festival de Parintins será conhecido na tarde desta segunda-feira (29), a partir das 16h (horário de Brasília), quando começa a apuração das notas na arena do Bumbódromo.

Após três noites de um espetáculo que arrastou mais de 100 mil pessoas e encerrou neste domingo (28) sob forte emoção, os torcedores de Garantido e Caprichoso agora seguram a ansiedade para descobrir quem levará o título de 2026 da maior disputa folclórica do país.

Durante o fim de semana, os dois bumbás defenderam seus projetos artísticos diante dos jurados, que avaliaram 21 quesitos rigorosos — incluindo apresentador, cunhã-poranga, alegorias, ritual indígena e evolução.

O Caprichoso buscou o título apostando no tema "Brinquedo que Canta seu Chão", com apresentações profundamente marcadas pela ancestralidade e pelos conhecimentos dos povos da Amazônia. Já o Garantido levou à arena o espetáculo "Boi do Povo, Boi do Povão", exaltando a cultura popular, a espiritualidade e as tradicionais raízes amazônicas.

A leitura das notas seguirá estritamente as regras do festival. A expectativa é de mais um capítulo histórico e de placar apertado para uma festa que, além da rivalidade, mobiliza milhares de apaixonados e fortalece a identidade cultural do Amazonas.

Ouça na Radioagência Nacional


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