Identificado casal portelense morto em acidente em Soledade

Foi confirmado a identidade do casal portelense que morreu em um acidente na BR-468 na manhã deste sábado, 08, em Soledade. Trata-se de Arnildo José Garcia, 61 anos, que conduzia o carro, e de Nilda Câmara Garcia, 63 anos.

Segundo as informações do site Clic Soledade, testemunhas relataram que no trecho que é de três faixas, um ônibus, que transitava no sentido interior capital, estava fazendo uma ultrapassagem em um caminhão. O Fiat Pálio que era ocupado pelo casal de Tenente Portela tentou ultrapassar os dois, mas acabou se chocando em uma carreta que vinha na direção contrária. Com o choque o veículo de passeio ainda foi jogado e colidiu na lateral do ônibus.

As duas pessoas que estavam no Pálio ficaram presos nas ferragens e não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já o motorista do caminhão, de Bom Retiro do Sul, também precisou ser removido com auxílio de desencarcerador e foi encaminhado com vida para atendimento no Hospital de Caridade Frei Clemente de Soledade. No ônibus, que conduzia uma banda de pagode do Rio de Janeiro, havia 16 pessoas, destas apenas duas tiveram ferimentos leves.

