Duas pessoas que viajavam em carro com placas de Tenente Portela morrem em acidente na BR 386

Fiat Pálio fazia uma ultrapassagem quando colidiu na lateral do ônibus e na frente do caminhão (Foto: Marcos Vinicius | Tua Rádio Cristal)

Conforme informações repassadas por moradores ao site Click Soledade, o Fiat Pálio com placas de Tenente Portela/RS ultrapassava um ônibus quando colidiu na lateral do coletivo e, na sequência, chocou-se frontalmente contra um caminhão. O fato ocorreu na manhã do sábado (8/1), no Km 235 da BR 386, em Soledade.

O automóvel que trafegava no sentido interior - capital era conduzido por uma mulher. Ela e um homem – que viajava no banco do caroneiro – morreram no local. Ambos ficaram presos às ferragens. As vítimas ainda não foram identificadas.

O motorista do caminhão – emplacado em Cruzeiro do Sul/RS – foi removido com auxílio do desencarcerador e posteriormente encaminhado com vida ao Hospital de Caridade Frei Clemente, em Soledade. As 15 pessoas que ocupavam o ônibus não se feriram gravemente, mas receberam atendimento dos socorristas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aguarda a chegada da perícia para identificação das vítimas. A estrada está bloqueada nos dois sentidos e já é registrado grande congestionamento.

