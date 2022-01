Brigada militar de Cerro Largo começará a utilizar armas de choque em infratores

Durante essa semana Brigada Militar (BM) de Cerro Largo, Salvador das Missões e Ubiretama receberam instruções de uso de armamento de condução elétrica, menos letal do que as de bala física.

Os policiais já receberam treinamento e estão habilitados para utilizar esse tipo de arma.

Armas como SPARK e TASER, são dispositivos elétricos que emitem pulsos que atuam sobre o sistema neuromuscular do indivíduo, causando desorientação, fortes contrações musculares e queda do infrator, permitindo sua imobilização pelo agente da lei.

As armas passarão a ser usada pelo efetivo, como uma forma de imobilização menos letal condicionada ao estrito cumprimento do dever legal e à legítima defesa, ou seja, serão utilizadas quando houver resistência à prisão, desobediência e desacato, em que haja grave ameaça.

