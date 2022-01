4º BPAF apreende caixas de vinho em Santo Cristo

Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira, através da operação Hórus, realizaram apreensão de vinho em Santo Cisto na BR 472, na tarde de quinta-feira, 06/01.

Os policiais abordaram um veiculo Fiat Ducato com dois passageiros e durante revista foram localizadas 1.905 garrafas de vinho de procedência Argentina.

Na ação os dois homens foram presos, e o material apreendido foi encaminhados a Polícia Federal de Santo Ângelo.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.