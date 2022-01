Brigada militar recebe doações de cabelo para campanha Cabelos de Aço

Nessa semana compareceu na Brigada Militar da cidade de Tenente Portela a senhora Sandra Sala e na cidade de Três Passos a senhora Susana Santos para realizarem a doação de mechas de cabelos para Campanha Cabelos de Aço.

As mechas serão encaminhadas para a confecção de perucas.

Cabelos de Aço é uma campanha da Brigada Militar lançada em 2019, que visa à doação de mechas de cabelo para instituições que fazem tratamento oncológico e confecção de perucas para as pacientes com câncer.

